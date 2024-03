Mesterséges intelligenciát használnak Dél-Koreában hírolvasóként

A szigetországi tartomány szerint a virtuális hírbemondóra való áttérés sokkal olcsóbb megoldás volt, mivel J-na és a hírek generálása állítólag csak 450 dollárba (164.500 forintba) kerül havonta. Bár J-na jelenleg csupán egy YouTube-csatornán olvassa a híreket, a virtuális hírbemondó alacsony költsége és az általa generált minőségnövekedés miatt az ilyen jellegű szolgáltatást biztosan a kábeles hírműsorok készítői is átveszik hamarosan.

Korábban már láthattunk virtuális híradósokat olyan országokban, mint Kína és Dél-Korea, de eddig elsősorban technológiai bemutatók részeként hasznosították őket.

Azonban nem ez az első eset, hogy Dél-Koreában mesterséges intelligenciával működtetett hírbemondót mutatnak be a közönségnek. 2020. november 6-án az MBN volt az első helyi műsorszolgáltató, amely robotot használt hírolvasónak, akit egy emberi műsorvezetőről, Kim Joo-ha-ról mintáztak. A műsorszolgáltató azóta naponta sugároz műsorokat a műsorvezető MI-változatával. Tavaly év elején az SBS műsorszolgáltató szintén virtuális híradóst kezdett alkalmazni az aktuális ügyekről szóló, "Morning Wide Part 3" című műsorának egy szegmensében. Zae-in egyébként nem csak híradós műsorvezető, hanem az Eternity nevű virtuális lánybanda tagja is. A cég tavaly szeptemberi 30. évfordulója alkalmából az YTN kábeles hírcsatorna is bemutatta a saját virtuális kollégáikat Y-Go-t és Y-On-t, akik egy férfit, illetve egy nőt képviselnek.