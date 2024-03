Népszerű üzletláncnál lesz dolgozói sztrájk húsvétkor

Noha a cégnek az Egyesült Királyságban több mint 800 üzlete van, a húsvéti időszak minden áruházukban kiemelkedően fontos a forgalom szempontjából.

Ráadásul korábban már volt egy sztrájk a vállalatnál: februárban a Gosport-i üzlet dolgozói szüntették be a munkát, ahol hasonló okokból szüntették be a munkát, mint amiért most Wisbech-ben fogják.

A vállalat szóvivője azt mondta, odafigyelnek a dolgozók igényeire, függetlenül attól, hogy nem értenek egyet a munkabeszüntetéssel. Ugyanakkor jelezték, felkészülnek arra, hogy "csökkenteni tudják" a 170 dolgozó döntésének következményeit. Részleteket erről nem árult el a szóvívő.