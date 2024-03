Ők lesznek az Instagram új sztárjai, több millióan követik majd őket azonnal

A közlésből kiderül az is, hogy a japán uralkodói pár elsősorban hivatalos szerepléseikről oszt majd meg fotókat a felületen. Elsőként a januártól márciusig terjedő időszakban készült fotókból tesznek közzé felvételeket. A leendő követők számíthatnak arra is, hogy Fumihito koronaherceg és felesége, Kiko koronahercegnő tevékenységéről is láthatnak majd képeket. Ők mindketten fontos tagjai a japán császári családnak. Fumihito a mostani uralkodó, Naruhito öccse, őt tartják a császári cím várományosának.

Az ügynökség azt is elárulta, hogy a császári pár Insta-szereplésének elindulása "proaktív lépés" részükről. Szeretnék ugyanis egyrészt ők is jobban megérteni a japánokat, melyhez a reakciókból kaphatnak visszacsatolásokat; másrészt abban bíznak, hogy az emberek jobban értik majd az uralkodóház működését és a család tagjainak mindennapjait illetve kötelezettségeiket is.