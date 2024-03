Pénzt loptak a Revolut ügyfeleitől, a cég nem fizet kártérítést

A Revolut egyre népszerűbb Magyarországon is, azonban egyre gyakrabbak a csalásokról szóló hírek is. Azt hihetnénk, hogy egy arcfelismerős, jelkódos, többlépcsős biztonsági beléptetési rendster elég lehet - azonban ahogyan az a következő esetből is kiderül, egyáltalán nem így van.

A Sky News beszámolója szerint csalók telefonhívásokkal közel százmillió forint értékben loptak el pénzt két Revolut-felhasználótól.