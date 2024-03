Rettenetes dologra szánta el magát egy asszony Észak-Koreában

A tanárnő ugyanis beleszeretett az egyik kollégájába, és a pár a két éves kapcsolatot szerette volna házassággal is megpecsételni.

Az édesapa azonban elhatározta, hogy egyetlen lányát a jövőjét biztosítandó olyan férfihoz adja hozzá, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik ahhoz, hogy hivatalnok lehessen - tehát olyanhoz, aki tökéletes családi háttérrel rendelkezik, egyetemet végzett, és a hadseregben is szolgált. Leendő vejét pedig abban is segítette volna, hogy vidéki karrierjét magasabb szintre, a tartományokra is kiterjeszthesse. A magas rangú tisztviselő papa azonban éktelen haragra gerjedt, amikor megtudta, hogy lányának választottja Japánban élő koreaiak leszármazottja, ez ugyanis Észak-Koreában egy alacsonyabb kasztot jelentett.