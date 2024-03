Rossz hír érkezett egy közkedvelt gyümölcsről

"Az ellátási lánc ingadozik, de az Egyesült Királyság valójában elég jól puffereli az ilyen típusú hatásokat" - nyilatkozta a BBC News-nak. "Az érlelőközpontok felgyorsíthatják vagy lelassíthatják a banán érési sebességét, ami segít az ilyen típusú ingadozásokat pufferelni" - tette még hozzá magyarázatként.

Habár a hatalmas banánkészletek képesek megbirkózni az ilyen rövid távú időjárási eseményekkel, a szakértők aggódnak a felmelegedő világ, és az ennek nyomán terjedő betegségek növekvő veszélyei miatt. Ebben úgy tűnik, hogy az ágazat összes érdekelt felei, beleértve a kiskereskedőket, a termelő országokat, az exportőröket és a kutatóintézeteket is, egyetérteni látszanak.

A termesztést befolyásoló zord időjárás mellett a banán érzékeny a hőmérséklet-emelkedésre is, amely egyes helyeken akár a termést is megsemmisítheti. A legnagyobb közvetlen veszélyt talán az jelenti, hogy a hőmérséklet emelkedése elősegíti a betegségek terjedését. A Fusarium Wilt TR4 nevű gombafertőzés már Ausztráliából és Ázsiából Afrikába, most pedig Dél-Amerikába is átterjedt.