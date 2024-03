Több tízmillió forintot keres hatalmas melleivel egy bizarr kinézetű fiatal nő - videó

A tartalomkészítő 2013-ban lépett be a vállalati világba, és elmondása szerint egészen az igazgatói pozícióig jutott, és már hat számjegyű összeget keresett. 2021 júliusában azonban várandós lett, és szakított a leendő gyereke apjával. Egyedülálló kismama lett, nyolc hónapos terhesen pedig kirúgták a munkahelyéről, és új munkát kellett keresnie. Sikerült találnia egy másik hasonló állást, ahol a fizetése nem sokkal maradt el attól, amit addig keresett, de ebbe a munkába is hamar belefáradt. Szülés után depressziós lett, majd bipoláris és borderline személyiségzavarral diagnosztizálták őt. Ezért ezt a munkát is otthagyta, mert úgy döntött, hogy a mentális és a fizikai egészsége, valamint az, hogy a lehető legtöbb időt tölthesse a gyerekével, mindennél fontosabb számára.

Amikor megtudta, hogy milyen sok pénzt lehet keresni az OnlyFans oldalon, úgy döntött, hogy ő is belevág ebbe a business-be, és csatlakozott a felnőtt tartalmakkal foglalkozó oldalhoz, majd toborzási és értékesítési készségeit felhasználva marketingelte az oldalát a potenciális előfizetők felé. Most óránként több száz fontot keres.

Forrás: Daily Star