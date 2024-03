Vége a titoknak, kiderült miért félnek a macskák az uborkától

"Ha az uborkát a macskák intim zónáján belülre tesszük, amikor azok esznek, az nagyon megzavarhatja őket, mert ezt a területet a biztonsággal és a védelemmel azonosítják" - nyilatkozta Pam Johnson-Bennett, a Think Like a Cat című könyv szerzője is.

Goldman ehhez még hozzáfűzte, hogy az is elképzelhető, hogy a macskák az uborkát a kígyóval azonosítják, ami halálos ragadozó is lehet.