200 dollárért öt évig élt egy New York-i hotelszobában, most börtön várhat rá

A New Yorker Hotel-ben több híresség is megszállt már

A férfi 2018-ban költözött be abba a közkedvelt hotelbe, ahol már olyan legendák is megszálltak, mint Muhammad Alit és John F. Kennedy, ekkor értesült ugyanis a New York-i bérletstabilizációs szabályzatról. Ez a törvény biztosítja az 1969 előtt épült épületek egyes szobáiban élő bérlőknek a jogot, hogy hat hónapos bérleti jogot kérjenek. A férfi 200 dollárért egyetlen éjszakára kivette a 2565-ös szobát, majd úgy döntött, hogy bérlőként sokkal tovább marad. Amikor azonban Barreto benyújtotta a hat hónapos itt tartózkodási kérelmét a hotel felé, azonnal kilakoltatták.

Barretto - aki a The New York Times szerint egy Brazíliában alapított törzsi közösség vezetőjének vallja magát, és előszeretettel alkalmazza az összeesküvés-elméleteket - nem volt hajlandó elfogadni a visszautasítást. 2018-ban Barreto beperelte a Szentlélek Egyesület a Világkereszténység Egyesítéséért nevű szervezetet, kiderítette ugyanis, hogy 1976 óta ennek a birtokában van ez a hotel. Idővel az ügy az állam legfelsőbb bíróságáig is eljutott. Végül Barreto megnyerte a pert, mert az épület tulajdonosai nem jelentek meg a tárgyaláson. A szálloda vezetőségét ezt követően arra kötelezték, hogy adjanak a férfinek kulcsot a hotelszobájához, de a két fél soha nem állapodott meg a bérleti feltételekről. Mivel nem lehetett kilakoltatni, bérleti díj nélkül lakott a szállodában.