Az idei nyaralását biztosan soha nem felejti el, aki itt foglal szobát - hátborzongató élményben lehet része

Zseniális lehetőség adódott azok számára, akik egy gyönyörű városban szeretnének egy őrült nyaralást tölteni: megtudhatják milyen is lehet a föld alatt több száz méterrel az élet. Egy egykori kommunista bunkert ugyanis szállodává alakítottak, ahol meglepően olcsón repülhetünk vissza az időbe.

A Špilberk vár a bunker mellett

Fotó: Getty Images/iStockphoto

A szokatlan szálloda a csehországi Brno (Brünn) városában található, ami önmagában is egy remek úti cél 320 forintos sörrel, rengeteg történelmi látnivalóval és pezsgő éjszakai élettel. A bunker közvetlenül a sziklás dombra épült lenyűgöző 13. századi Špilberk vára alatt található a város központjában - ami bizarr módon szöges ellentéte a sötét, fémborítású bunkernek. Már önmagában ez a kettősség és a föld alatti élet is felejthetetlen nyaralást ígér. A vár egyébként Brünn egyik leghíresebb látnivalója, ami a magyar történelemben is sötét szerepet játszott. A Habsburgok uralma alatt a monarchia legszigorúbb börtöne volt, földalatti kétszintes kazamata-pincerendszere rettegést keltő „nemzetek börtöne” néven híresül el. A második világháborúban a német nácik ismét börtönként használták, a kazamaták felső szintjén újra benépesítették a cellákat, és újra üzembe állították a kínzóeszközöket, ahogy a vérpadot is. 1960-tól már megszűnt a vár hadászati célú funkciója, és turistalátványosságá vált.

Keddtől vasárnapig 19 órakor ingyenes tárlatvezetést is tartanak az érdeklődőknek a bunkerban, ezt egyébként a szállodaszoba ára már alapból tartalmazza. A bunkerszálláshoz már önmagában is rémisztő út vezet, hiszen egy vaskapun kell benyitni. A szobák mindegyike a kommunizmus idejét visszaidézően van berendezve, és bebútorozva: régi stílusú emeletes vagy kétágyas ágyak, katonai stílusú kisasztalok, régi telefon és televíziókészülék, kommunista sapkák és gázálarcok egyaránt felfedezhetők itt. A falakat vintage poszterek díszítik, hogy a bunkerben töltött nyaralásnak autentikus hangulatot kölcsönözzenek. Azért a modern kor látszatát meghagyták, hiszen WiFi-t minden szobához biztosítanak. A reggelit séf készíti el minden reggel egy menő retro bárhelyiségben.

A legkedvezőbb áron egy hétfős társaság tud itt megszállni, hiszen nekik csak 17 fontot (7.780 forintot) kell fizetniük fejenként és éjszakánként. Az árkét fő részére egyébként 48 font (22 ezer forint).

A bunkerszállás több fontos látnivalóhoz is nagyon közel van, így pár percnyi sétával elréhető a Szabadság tér, a régi városháza, kapucinus kripta és a botanikus kert is. Tehát remek helyszín a város felfedezéséhez. Van azonban néhány dolog, amire érdemes odafigyelni. "Felhívjuk figyelmét, hogy az ingatlanban uralkodó különleges körülmények miatt a szállás nem ajánlott klausztrofóbiás, légúti problémákkal küzdő vagy allergiás személyek számára. Az óvóhelyen a hőmérséklet folyamatosan 14 fokos. A szobákban kiegészítő fűtés van" - olvasható a szállás leírásában.