Csak komoly ellenőrzés után lehet ebben a Tescóban vásárolni

A bristoli Tesco áruház drasztikus intézkedéseket vezetett be a bolti lopások visszaszorítása, és a személyzet biztonságérzetének növelése érdekében. A vásárlókat alapos biztonsági ellenőrzésnek vetik alá még mielőtt megkezdhetnék a vásárlást. Arra kérik őket, hogy várjanak kint, amíg a személyzet átnézi a biztonsági felvételeket, és csak akkor engedik be őket, ha nem tartják őket veszélyesnek. Még a bevásárlókosarakat is eltávolították a bejárat mellől, nehogy a tolvajok megpakolva ezeket villámgyorsan elmenekülhessenek.

Fotó: AFP PHOTO/Leon Neal / AFP PHOTO / LEON NEAL / AFP PHOTO