Dimenzióváltás előtt a hazai logisztika

A szakértő arról is beszél, ahhoz, hogy a növekedési potenciált Magyarországon kössük le, mindenképp szükség van arra, hogy a sok logisztikai kkv együtt legyen képes mozdulni. Az első lépés szerinte egy nemzeti logisztikai stratégia összeállítása kellene, hogy legyen, ami tisztázza azt is, hogyan szeretnénk mérni a kiinduló helyzetet és az elvárt eredményeket.

A kérdésre, hogy mik lehetnek egy ilyen stratégia főbb elemei, Ilg azt mondja, fontos terület például az infrastruktúra kérdése. A közúti infrastruktúra megfelelő és több elemében a vasúti korszerűsítés is megkezdődött. Ugyanakkor, ha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy a jövő kitörési pontjaként tekintett multimodális áruszállítási infrastruktúra elégtelen. A multimodális logisztikai központok a határ mentén, de annak túloldalán sorakoznak. Ha a telepítési sűrűséget nézzük, például Nyugat-Európához képest, akkor egy sűrű hálózat mellett lévő üres foltot találunk Magyarország helyén. A multimodalitás választási lehetőséget, diverzifikációt jelent a megbízóknak, ami fontos elvárás a rendkívül volatilis energiaárak korában, a folyamatos áruellátás biztosítása és a fenntarthatóság miatt is. Ráadásul a logisztikai szolgáltatások jelentős része kapcsolódik az átrakó központokhoz. Ha az átrakás nem Magyarországon történik, akkor ezeket a szolgáltatásokat sem ott veszik igénybe, vagyis nem élünk a magunk által teremtett lehetőséggel kellő mértékben, mondja a szakértő. Hatalmas bérraktári kapacitások épülnek jelenleg is Magyarországon. Az ingatlanfejlesztők érdeklődése az ipari ingatlanokba való befektetés felé fordult az elmúlt években, ugyanakkor környezetvédelmi és logisztikai költségoptimalizálási szempontból sem mindegy, hogy hol épülnek meg ezek a kapacitások. Ebben például helyesen ismerte fel az állam a koordinációs szerepét.

Mivel Magyarország iparfejlesztési politikájában kiemelt helyet kap a járműgyártás és az elektromobilitáshoz kapcsolódó ipari tevékenység, az intralogisztikai szolgáltatások területén is lenne lehetőség a fejlődésre a hazai iparági szereplők számára, teszi hozzá Ilg. A teljes interjút a Világgazdaság oldalán olvashatják el.