Döbbenetes módszerrel próbáltak meg átverni egy budapesti vendéglőst

Simon Tamás, egy erzsébetvárosi étteremvezető a Metropol-nak nyilatkozva mesélte el elképesztő történetét, amikor is csak a helyzetfelismerésének köszönhette, hogy megúszta egy bűnbanda csalási kísérletét.

„A gazdasági bejáratnál állt két férfi, viszonylag kulturált munkaruhában és az üzletvezetőt keresték. Az egyikük azt állította, hogy a társasház – ahol az étterem is van – rendszerének átmosását végzik, amit mindenkinél meg kell csinálniuk azért, hogy az hatékonyan működhessen. Azt is mondták, hogy ezt már mindenkinél megcsinálták, kivéve nálunk, az étteremben. Éreztem, hogy ez nagyon sántít, mert az ilyen dolgokat soha nem a társasház intézi, hanem mindenki magának. Mondtam is nekik, hogy most dél van, ebédidő, ezért nem tudnak bejönni, de erre is volt válaszuk" - emlékezett vissza a történtekre Simon, aki személyesen is beszélt a "szakemberekkel".