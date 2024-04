Ebben a fodrászatban megszabják, hogy milyen ruhában mehetsz be

A legtöbben a kényelmet választjuk a stílus helyett, amikor szépülni megyünk egy szalonba, vagy új frizurát készíttetünk magunknak, hiszen itt nyugodtan ellazulhatunk, megpihenhetünk. Ez részben igaz is, de valójában itt sem mindegy, hogy mit veszünk fel. Erre hívta fel a figyelmet a Brittany fodrászat, ahol már be is vezettek egy bizonyos öltözködési szabályzatot, amit vendégeiknek be kell tartniuk, ha tökéletes munkát várnak el tőlük.

A fodrászat névadója, a profi stylist Brittany az egyik közösségi platformon árulta el, hogy melyik az a konkrét ruhadarab, ami nagyon akadályozza őt a munkavégzésben. Ezért már minden vendégét megkérte, hogy ha hozzá jönnek, akkor semmiképpen ne viseljék, ha nem akarják őt felbosszantani. A már 60.000-nél is több megtekintést elért TikTok videóban elmagyarázta, hogy

nagyon akadályozza a hajvágás során, ha ügyfelei garbót viselnek.

Főleg hajfestés során lehet ez a fajta ruha problémás, mert befoghatja a hajfesték.

Képünk illusztráció

De Brittany attól is óva int minden fodrászatba készülőt, hogy elkéssen, vagy úgy menjen az időpontjára egy kávéval a kezében, hogy nem hozott egy pohárral a fodrászának. Nagyon rossz pont lehet az is, ha az aktuális fodrászunknak panaszkodunk egy korábbira.

A videóra rengeteg egyetértő hozzászólás érkezett, sőt egyikük a garbó mellett a kapucnis pulóver viseletével is kiegészítette a tiltólistát.

Az Origo korábban megírta, hogy létezik egy olyan város Olaszországban, ahol büntetik a többször a vendégek haját megmosó fodrászatokat. Carlo Gubellini, a Bologna közelében fekvő Castenaso kisváros polgármestere megtiltotta a fodrászoknak és borbélyoknak, hogy többször alaposan átmossák a vendégek haját, arcát, ugyanis a hőhullám és az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb aszálya miatt takarékoskodni kell a vízzel.

Az Angerer Fodrászat online felmérése kiderítette, hogy száz nő közül 68 nem meri megmondani a fodrásznak, ha nem elégedett az elkészült frizurával. Vass Edina az Angerer Fodrászat mesterfodrásza szerint a legfontosabb, hogy a kezelést előzze meg egy alapos konzultáció, ahol megbeszéljük mit szeretnénk, a fodrász megismerheti a hajunk állapotát, adottságainkat és személyiségünket, hogy mi áll jól, mit szeretünk és mit nem. Két dolgot kell ilyenkor körültekintően tisztázni, a hajszínt és a formát.