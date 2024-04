Egészséges vacsora, ami elősegíti a fogyást és a nyugtató alvást

Létezik az egészséges vacsora, csak tudni kell mit együnk

Jó hírünk van azok számára, akik úgy szeretnének kitartani az egészséges étkezés mellett, hogy este is belakmároznának. Ma már ugyanis szakemberek is megcáfolták, hogy a fogyás és az egészségünk megőrzése érdekében szigorúan tilos lenne lefekvés előtt enni. Bebizonyosodott, hogy nem kell (sőt egyre többen állítják, hogy nem is szabad) korgó gyomorral lefeküdni, alig várva a másnapi reggelit. Mutatjuk, hogy mit lehet enni este 6 után is.

Dietetikusok kifejezetten arra bátorítanak mindenkit, hogy merjenek nassolni, és ezt inkább a délutáni, esti napszakban tegyék, azonban nagyon nem mindegy, hogy mivel "bűnözünk". A fogyást, és így az emésztést elősegítő rágcsálnivalóként ajánlottak a különféle olajos magvak, a dió, a zöldségek, a gyümölcsök, a tojás és a sajt is. Azt azonban a szakemberek sem cáfolják, hogy elhízáshoz, és súlyos betegségek kialakulásához vezethet, ha este kalóriadús ételeket fogyasztunk, és még repetázunk is. Ők azt javasolják, hogy vacsorára már ne fogyasszunk magas zsír-és szénhidráttartalmú élelmiszereket, ehelyett válasszunk sovány húsokat és tejtermékeket, halat, tojást, párolt és nyers zöldségféléket.