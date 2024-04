Elfogták minden idők legtöbbet lopó Lego-tolvajait

bűncselekmény végrehajtására létrehozott szerveződés, és szervezett kiskereskedelmi rablás végrehajtása is a vád ellenük.

Ezek súlyosabb büntetési tételekkel járó cselekmények.

A Lego-termékeknek nem pusztán a legális, hanem a feketepiacuk is óriási, amelyen sokszor törvénytelenül megkaparintott ritkaságok cserélnek gazdát komoly pénzekért. Eközben a legális kereskedők folyamatosan ki vannak téve a most lekapcsolthoz hasonló bűnbandáknak. Például egy Las Vegas-i Lego-boltból megnyitása után 1 hónapon belül négyszer is loptak, a tulajdonos szerint mintegy 2000 dollár (kb. 750 ezer forint) kárt okozva üzletének.