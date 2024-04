Ez a különleges, gomba alapú koktél jótékony hatással lehet az agyunkra

A Talonmore Roar nevet kapott italt edinburgh-i Nightcap Cocktail Bar mixológusai készítették, ami a hagyományos Dark and Stormy koktél egy csavaros változata. A Talonmore egy olyan különleges alkoholmentes ital, ami gyökeres és növényi alapanyagok felhasználásával készül. Ennek egyik továbbfejlesztése a Roar, ami az Antioxi "Oroszlánsörény" étrend-kiegészítőjét is belemixeli az italba, bemutatva mind az alkoholmentes szeszes italok, mind a gombakiegészítők egészségügyi előnyeit.

Az oroszlánsörény egy olyan gombafajta, amelyet Ázsiában évezredek óta használnak a konyhában és gyógyszerként egyaránt. Az utóbbi időben pedig már az italgyártók is felfedezték, mert rájöttek, hogy többféleképpen is jótékony hatással van az egészségre. Nagyon jót tesz az agyműködésnek, hiszen például javítja a memóriát és a hangulatot is. Támogatja az idegszövetek egészségét is, és segíthet jobban aludni.

Az italban a Talonmore-t könnyű tonikvízzel és narancskarikával díszítve frissítő gyömbéres ízt eredményez. Skót vízből készül, és tele van olyan szuperélelmiszerekkel, mint a tüskéskörte és a galagonyabogyó.