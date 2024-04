Ezt nem látta jönni: szombathelyi villa Ferrari konyhával

Ha szeretne egy 400 négyzetméteres villában élni, amelyhez 250 négyzetméteres terasz is dukál, illetve saját parkosított kertjében kíván sétálni, az uszodákból pedig csak a sajátra esküszik, akkor önnek meg kell néznie ezt az 1999-ben épült ingatlant. Van aranyozott csillár, jakuzzi, háromállásos garázs, és külön személyzeti bejárat. A Versace csempék és az ólomüveg kupola a Ferrari konyha mellett mind arra hivatott, hogy a tulajdonos nem csak tudja, hogy a minőséget meg tudja fizetni, hanem lássa és érezze is. Ha az ön ízlése hasonló, akkor különítsen el 750 milliót erre a befektetésnek is kiváló villára.

Vágólapra másolva!

“Egy mesebeli kastély vár önre Szombathely nyugati peremén Az élet új szintre léphet ebben a lenyűgöző, kétszintes, 400 nm-es villában, melyet Magyarország nyugati határán, Szombathely zöldövezetében találhat. Ez az ingatlan minden értékét felülmúlja, és minden luxust és kényelmet kínál, amit egy valódi otthonhoz csak elképzelhet. Ismerje meg ezt a csodálatos villát, amelynél nincs szebb az egész régióban!

A harmónia oázisa Itt a csend és nyugalom uralkodik egy hatalmas, 5324 nm-es telken, melyet a villa 1999-ben épült. Az ingatlan a város zaja és nyüzsgése előtt elzárt, és egy patakparton fekszik, közel a Kámoni arborétumhoz. Az épület könnyen megközelíthető két irányból, aszfaltozott utakon. Az ingatlanba belépve egy hatalmas nappalival találja szembe magát, mely ideális nagyobb rendezvények megrendezésére is

Fotó: Ingatlanbazár

Élvezze a kényelmet és a szépséget Az ingatlan szemet gyönyörködtető parkosított kerttel büszkélkedhet, melyen 250 nm-es terasz, bortároló, tusoló és mosdó is helyet kapott. A kert csúcspontja egy 19,5x6 méteres úszómedence és egy minőségi jakuzzi. A villához tartozik egy háromállásos garázs, valamint külön személyzeti bejárat. Elegancia és stílus minden szegletben

Az épület főbejárata mellett márványszobrok díszítik a homlokzatot, és amint belép, egy 122 nm-es nappalival találja szembe magát, mely ideális nagyobb rendezvények megrendezésére is. A földszinten található: Mosókonyha és gépészeti helyiség,

Három nagy terasz (közülük kettő a nappalival, egy pedig a főbejáratnál),

Vendég-wc,

Dolgozószoba,

Egy eredeti Ferrari konyhabútorral felszerelt konyha,

2 hálószoba saját fürdővel és wc-vel. A koynha eredeti Ferrari konyhabútorral van felszerelve

Fotó: Ingatlanbazár

Az emeleten 2 gyerekszoba, amelyek saját fürdőszobával és gardróbbal rendelkeznek. A tulajdonosi apartmanban 2 hálószoba, gardrób és exkluzív Versace csempékkel felszerelt fürdőszoba található, melyhez egy nagy terasz tartozik. Ezen kívül, egy 120 nm-es galéria is helyet kapott ólomüveg kupolával. A félemeleten egy konditerem, valamint egy finn szauna, wc és tusoló található. Luxus a részletekben Az épület padlója gyönyörű afrikai afromózsiai parketta, a nappaliban kandalló található, és a falburkolatok és lépcsőfeljáró fekete diófából készültek. Minden helyiségben minőségi selyemtapéta és egyedi tervezésű selyemfüggönyök találhatók. Az épület lábazata fózolt mészkőből, külső burkolata süttői kőből, a kerítés pedig ürömi kőből készült.

Az ára 750.000.000 forint, mely magában foglalja az eredeti Ferrari konyhabútort, a velencei bútorokat, valamint az egyedi fából faragott, aranyozott csillárokat.”[...] Még több jó ajánlatért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.