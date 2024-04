Ezzel a módszerrel tudnak szigorúan tiltott filmeket nézni az észak-koreai fiatalok

Ennek segítségével a fiatalok legális filmeket tartalmazó CD-t tartanak a meghajtóikban, miközben az SD kártyákon, vagy az USB flash meghajtókon illegális médiatermékeket néznek. Azért tárolják az illegális tartalmat SD-kártyákon vagy USB flash meghajtókon, mert ezek kisebbek, és könnyebben kivehetők és elrejthetők, mint egy CD. Amikor valaki bekopogtat az ajtón, a tizenévesek gyorsan kiveszik az SD-kártyát, és azonnal lejátsszák a meghajtóban lévő CD-n lévő legális műsort, mintha egész idő alatt csak azt nézték volna.

Ezzel a módszerrel csapta be a végrehajtókat egy Sinidzsu-ban élő fiatalember is, akihez a hatóság néhány embere egyik nap váratlanul ellátogatott. A bűnüldöző tisztviselők alaposan átnézték a NoteTel-t illegális adathordozók után kutatva, majd kinyitották a ház összes fiókját is, itt is olyan tárolóeszközöket kerestek, amelyek illegális videókat tartalmazhatnak. Amikor semmi kifogásolhatót nem találtak, elhagyták a házat.