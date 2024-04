Fontos határidő jár le hétfőn, figyelmeztet a NAV

A webes felületen a gazdálkodó az adó megállapításához rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészítheti, módosíthatja, és a bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóvá is hagyhatja. A gép-gép kapcsolat lényege, hogy az adóalany interfészen keresztül továbbítja a megfelelően strukturált bizonylatszintű adatokat a NAV-nak, és az összeállított bevallástervezetet gépi úton hagyja jóvá. Az eÁFA-rendszer 2024. január 1-jén indult el élesben, az ezt igénybe vevők köre napról napra bővül. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy

az eÁFA-rendszer használata nem kötelező, de az ÁNYK-hoz képest számos előnyt kínál.

Lehetőség nyílik a szükséges adóhatósági adatok - például befogadott és kiállított számlák, vámeljárások adatainak - lekérdezésére, valamint az adónyilvántartás elkészítése, továbbá adóhatósági adatokra alapozott strukturált ellenőrzési folyamat mellett, a bevallási kötelezettség egyszerű teljesítésére. Az eÁFA-rendszerben a bevallás benyújtását megelőző ellenőrzés a korábbihoz képest egyszerűbb, és akár a NAV kockázatelemzése során fellelt eltérésekre is felhívhatja a figyelmet. Izer Norbert elmondta, a bevallási kötelezettségét gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő adóalany mentesül az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított 15 napon belül nyújtja be az adózó. Jelentős adminisztrációs könnyítés továbbá, hogy a bevallást az eÁFA-rendszerben benyújtóknak nem kell az összesítő nyilatkozaton is adatot szolgáltatni, azaz mentesülnek az áfabevallás M lapja kitöltése alól. Az államtitkár úgy fogalmazott,