Hihetelten, milyen szobrokat készít egy skót művész

Fiona Finlayson skót nemezelő művésznő igazán jövedelmezőnek ígérkező piaci résre bukkant: a házikedvencek elvesztése miatt érzett hatalmas fájdalmat és gyászt enyhíti munkájával. Az asszony ugyanis tudja, hogy a háziállatok olyannyira fontos szerepet töltenek be gazdáik életében, hogy már - már családtagnak számítanak.

Amikor híre ment, hogy Finlayson mennyire élethűen tudja visszaadni az egykori háziállatok mását, a világ minden tájáról elkezdtek özönleni hozzá a megrendelések.

Az asszony repertoárja egyelőre alapvetően csak a kutyákra és a macskákra terjed ki,

de ez később még akár bővülhet is. Ez alól kivétlt képez, hogy egy alkalommal még egy mókust is készített már.

Az 53 éves, a nyugat-lothiai Livingstonban élő hölgy úgy érezte, hogy valami hiányzik az életéből, amíg el nem kezdett állatokat készíteni tűnemezeléssel. Vállalkozását 2018-ban indította el, és ma már havonta körülbelül nyolc hasonmást készít - darabonként 130 fontért -, amiket aztán el is postáz a megrendelőinek.

Bichon Frise kutyafajta

Fotó: Wikipedia

Fiona Finlayson büszkén mesélte, hogy az Egyesült Királyság mellett Ausztráliából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaországból és Norvégiából is kapott már megrendelést. Egy - egy ilyen különleges szobor elkészítése a házikedvenc jellemzőitől függően akár 15 órát is igénybe vehet, de mindegyik maximum 20 centiméteres. A termékei attól igazán egyediek, hogy az elpusztult állatok szőrzetét használja fel, így gazdáik még inkább úgy érezhetik, hogy visszakapták a kedvencüket. A művésznő azt is elmondta, hogy arra a plüssállatra a legbüszkébb, amit egy Bichon kutyafajtából készített. A gazdája annyira meg volt elégedve a megrendelésével, hogy állítólag gyakran hajlamos megfeledkezni arról, hogy ez már nem is az eredeti kutyus, és azon veszi észre magát, hogy beszél hozzá.

"Érzem a hatalmas felelősséget minden alkalommal, amikor egy - egy kutya vagy macska elkészítésébe belekezdek, mert szeretném, ha a vevők minden vonatkozásban meg lennének elégedve az eredménnyel. Ha ez sikerül, az engem ugyanúgy boldoggá tesz és megelégedettséggel tölt el, mint a megrendelőt" - nyilatkozta a művésznő.