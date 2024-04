Itt a teljes napfogyatkozás, ami állva hagyja a popkirálynő Taylor Swiftet is

Ezek között is a leginkább elhivatottabbak azok, akik már évek óta erre várnak. Péládul egy Amszterdamban élő informatikus csak ezért utazik most Amerikába. Azóta készül rá, hogy néhány éve látott egy fotót, amit egy repülőgép fedélzetéről készítettek egy korábbi napfogyatkozásról. Bár az 1999-es franciaországi jelenséget maga is látta, a fotó után úgy döntött, muszáj személyesen is megnéznie azt egy repülőgépen ülve. Így jegyet vett a 2024-es hivatalos észak-amerikai napfogyatkozás repülőgép-járatra.

Ez pedig a Delta légitársaság két járata, melyből az egyiknek a szokottnál nagyobb ablakai vannak, így az azon való utazás különleges vizuális élményt ígér az utasoknak. Igaz, az első osztályra egyetlen ülőhelyért nemrég már a korábbinak a dupláját, 1150 dollárt (kb. 420 ezer forint) kért a légitársaság. Ez különösen borsos ár annak tükrében, hogy a repülőgép mozgása miatt a napfogyatkozás annak ablakából átlagosan csak 4 percen át figyelhető meg. Összeállításunk készítésére azonban így is eladták az összes jegyet mindkét Napfogyatkozás-járatra.

Sok érdeklődő más módszerhez folyamodik. A Wall Street Journal beszámolójából kiderül, hogy rengetegen vannak, akik április 8-ra egymás után induló járatokra foglaltak jegyet, így a belföldi járatokat igénybe véve, repülőtérről repülőtérre haladva, több alkalommal a levegőből tekinthetik meg a jelenséget.