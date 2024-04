Itt van Elon Musk vészterhes jóslata - elmondta, hogy mikor érkezik a Terminátorok uralma

A kép csak illusztráció

Musk mindig is arról volt híres, hogy előrébb járt a tudományos forradalomban, mint bárki más. A "Master Plan, Part Deux" nevű 8 évvel ezelőtti mestertervében például azt jósolta, hogy az autókkal hamarosan akkor is pénzt tudunk majd keresni, amikor éppen nem is használjuk ezeket. Sőt azt is már jó előre megígérte, hogy lesznek önvezető autók is.

Forrás: Daily Star