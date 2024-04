Kétezer éves, ritka leletre bukkant egy kisfiú séta közben

A 12 éves Rowan Brannan édesanyjával, Amandával vitte el a kutyájukat a szokásos napi sétájukra, amikor Pagham környékén járva észrevette a földön heverő aranykarkötőt. Az ékszert elvitték a British Museum-ba, ahol azt alaposan megvizsgálták és kiderült, hogy ez egy rendkívül ritka lelet, valószínűleg az első századból maradhatott fenn, és Rómában készülhetett.

Amandát eddig nagyon zavarta, hogy kisfia mániákusan felszed mindenféle kacatot, amit csak talál, ezért először most is azt gondolta, hogy ez is csak egy újabb koszos, értéktelen tárgy, és nagyon megdöbbent, amikor rájött, hogy végre valódi kincsre bukkant.