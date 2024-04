Kiderült, hogy Kate Middleton öregedésgátló krémjében három bizarr összetevő is van

A Rodial Kate Middleton egyik kedvenc bőrápolási márkája, ami egyébként rengeteg népszerű terméket kínál. Ebben, ahogy azt a címke is mutatja, méh méreg, méhlepény és 24 karátos arany is van, és abból a célból készült, hogy segítsen a vásárlóknak visszaforgatni az idő kerekét. Ennek ellenére a 2016-os megjelenése óta nagy sikert aratott a közösségi médiában. Habár eredeti ára igen borsos, 750 font (azaz mintegy 346 000 forint), most egy kivételes ajánlat keretében csupán 95 fontba (mintegy 44 000 forintba) kerül. Ráadásul bizonyos helyszínekre már másnapra és térítésmentesen házhoz is szállítják!

Kate Middleton, Wales-i hercegné

Fotó: Samir Hussein/WireImage/ Getty Images / Samir Hussein/WireImage/ Getty Images