Körülzárták a területet, ahol a világ legritkább drágakövei vannak

Bár szigorúan nézve a világ több ezer ásványa közül mindössze négyet tekintenek drágakőnek – ez a négy: gyémánt, zafir, rubin, smaragd –, számos más képződmény értéke is vetekszik, vagy akár el is éri azokét, és kereskedelmi szempontból is drágakőként kezelik őket. A drága, keresett ásványok között az élvonalban van a tanzanit. Értékét az is növeli, hogy az ismereteink szerint a világon egy helyen lelhető fel: Tanzániában, a Kilimandzsáró déli lábánál, ahol sajátos szerkezete évmilliókkal ezelőtt, vulkanikus tevékenységnek köszönhetően alakult ki.

A tanzanit jellemző színe a kék, különösen értékes drágakövek készülnek ezekből az ásványokból

Fotó: Shutterstock/Victor Moussa