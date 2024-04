Egy csodálatos magyar falu is bekerült Európa rejtett gyöngyszemei közé

Szerepel a listán az Alicante és Benidorm között megbúvó spanyol kisváros, Villajoyosa is, amelyet a European Best Destinations az idei év legjobb titkos úti céljának választott.

A lista második helyén egy másik spanyol várost találunk, Ares del Maestrét, a harmadik a lenyűgöző Primošten lett a horvát tengerparton, Magyarország pedig épphogy lemaradt a dobogóról a bokodi úszó faluval

- írja a Roadster.

Az eredményeket bemutató TimeOut magazin külön bekezdést is szentel a Budapesttől mintegy nyolcvan kilométerre nyugatra fekvő aprócska horgászfalunak, mely, mint írja, cölöpökre épült házakból áll.

Íme, a tizennyolc legszebb rejtett gyöngyszem Európában:

Villajoyosa, Spanyolország

Ares del Maestre, Spanyolország

Primošten, Horvátország

Bokodi-tó, Magyarország

Naantali, Finnország

Bour, Feröer-szigetek

Blavand, Dánia

Ulm, Németország

Aljezur, Portugália

Dartlo, Georgia

Castro Urdiales, Spanyolország

Landmannalaugar, Izland

Cicmany, Szlovákia

Pico-sziget, Azori-szigetek

Pont-en-Royans, Franciaország

Wuppertal, Németország

Le Puy en Velay, Franciaország

Staithes, Anglia

Mit kell tudni a Bokodi-tóról?

A Vértes lábánál lévő, több mint 130 hektáros tó télen-nyáron kiváló úti cél azoknak, akik testi-lelki feltöltődésre vágynak. A tavat 1961-ben alakították ki a Vértesi Erőmű hűtőtavaként az Által-ér felduzzasztásával. Bár az üzem 2015-ben bezárt, az úti cél továbbra is népszerű a fotósok körében.

Azonban épp a hulladékhő teremtette meg a Bokodi-tó legcsodálatosabb tulajdonságát: a víz még a téli zimankó alatt is megőrzi melegét. Hamar fel is figyeltek rá a horgászok, hiszen minden feltétel adott volt egy virágzó, gazdag halállományhoz.

Tíz év sem kellett hozzá, hogy partját elárasszák a cölöpházikók, napjainkra pedig már Magyarország legnépszerűbb kirándulóhelyei közé emelkedett.

Mivel a bokodi lebegő falu horgászházai magántulajdonban vannak, a látogatás alatt célszerű diszkréten és tisztelettudóan viselkedni. Fürdeni és hangoskodni nem lehet, de nem is érdemes: a tó egyedülálló hangulata úgy az igazi, ha háborítatlan arcát mutatja. Ha hosszabb ideig szeretnének elmerülni a vendégek a hely szépségében, akkor jó ötlet még indulás előtt feltankolni étellel, a parton ugyanis nincs étkezési lehetőség.

Aki horgászni szeretne, és a szerencsés kapás reményében érkezik Bokodra, aligha fog csalódni. Rengeteg ponty, kárász, keszeg, harcsa és amur népesíti a vizet, de még naphal és angolna is horogra akadhat.

A Bokodi-tavat több irányból is meg lehet közelíteni, de egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választják a látogatók. A legkevesebb fejfájással járó útvonal Oroszlányból indul, és a Dózsa György út mentén vezet végig. A belvárostól nagyjából 40 perces menetidővel kell számolni. A stégekhez és a lebegő házakhoz rossz minőségű földutak vezetnek, amiket sűrű erdő vesz körül.