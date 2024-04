Magyar repülőgépek gyártása indul Pécsen

A vállalat hatmilliárd forint összértékű beruházásával megkezdődhet az új, négyüléses repülőgépek hazai gyártása, tisztán magyar tulajdonosi háttérrel.

Az új repülőgépmodell alkalmazható lesz oktatási célokra, pilóták alapképzéséhez is. A Világgazdaság szerint Varga Mihály azt is kiemelte: a repülőgépipari fejlesztések erősen kapcsolódnak a védelmi iparhoz, így a béke megőrzéséhez is. Az itt felhalmozódó repülőmérnöki és gyártói tudás a korábbinál több hazai szakembert jelent, ami szintén Magyarország védelmi képességeit erősíti.