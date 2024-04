Már a napszemüvegekben is ott lesz a mesterséges intelligencia

A régóta várt mesterséges intelligencia funkciók néhány felhasználó számára december óta már elérhetőek voltak, a jövő hónaptól kezdve pedig széles körben megjelennek a Meta Ray-Ban márkájú okosszemüvegeiben – számolt be róla a New York Times. A Meta Ray-Ban okosszemüvege első ránézésre nem sokban különbözik egy márkás napszemüvegtől, de ez csak a látszat. Nemrégiben tesztelték is az okosszemüveget, lényegében átfogó képet adva a Meta termékéhez használható eszköz tényleges tudásáról.

A mesterséges intelligencia funkciók magukban foglalják bizonyos állatok és gyümölcsök megtekintésével történő azonosítását, valamint korlátozott nyelvi fordítást angol, spanyol, olasz, német és francia nyelvekre. Ez kedvező a Meta Ray-Ban tulajdonosok számára, mert eddig a Meta okosszemüvege nem tudta teljesen egészében teljesíteni azt, amire szánták.