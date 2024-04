Már csak pár napja maradt az autósoknak, hogy befizessék ezt a fontos adót

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni.

A gépjárműadóval kapcsolatban minden információ megtalálható a NAV honlapján.

Az adóhatóság a mobilappos gépjárműadó-fizetésről is készített tájékoztatót, melyben lépésről lépésre bemutatják annak folyamatát.