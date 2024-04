Már elfeledkeztünk erről az apróságról, de vannak, akiknek 50 ezer darab van ilyenekből

Alig néhány éve, 2020-ban jegyezték be a névjegykártyák legnagyobb gyűjteményének világrekordját. Miközben a digitalizáció térhódítása miatt a világ egyre inkább leszokott azok használatáról, az apró cédulák gyűjtésének világelsőséget továbbra is számontartják. A jelenlegi listavezető egy indiai testvérpár. Azt is elmondjuk, miért vágtak bele.

Két indiai testvér, Sri Navya és Sri Harsha Nune rendelkezik a világ legnagyobb névjegykártya-gyűjteményével. Az Ahmedabad városában élő ikernővérek rekordját néhány éve, 2020 áprilisában jegyezték be a Guinness Rekordok Könyvébe. A hitelesítéskor kollekciójuk 55.200 darab névjegykártyájából állt.

A testvérek akkor elmondták: gyűjteményüket nagybátyjuk emlékének ajánlják, akinek feltett szándéka volt, hogy valamilyen teljesítménnyel beírja nevét a rekordok könyvébe. Ezt az álmát azonban nem tudta valóra váltani, meghalt. A testvérek ekkor döntötték el, hogy megkísérelnek valamiben kiemelkedni. Képünk illusztráció

Fotó: Van Tay Media / Unsplash Semelyik világrekord felállítása nem könnyű

A névjegykártyák megőrzését és katalogizálását a testvérek nagybátyjuk névjegykártyájával indították el. A kollekció nagyon hamar bővülni kezdett, környezetük pedig hamarosan tudomást szerzett a nem mindennapi elfoglaltságról. A nővérek arról is beszámoltak, hogy bár egyszerű dolognak tűnik névjegykártyák gyűjtése és rendszerezett tárolása, valójában nem volt könnyű dolgok. Még akkor is többször érezték azt, hogy egyszerűbb lenne feladni, amikor gyűjteményük akkorára nőtt, hogy esély nyílt annak rekordként való bejegyeztetésére.

A hitelesítés után többen kérték, hogy adjanak számukra tippeket ahhoz, hogyan érhetnek el világrekordot valamiben, de elmondták: nekik nincsenek ilyenek a tarsolyukban. A névjegykártyák nem tűnnek el, csak átalakulnak A hagyományos nyomtatott névjegykártyák nem is olyan régen még nélkülözhetetlen kellékei voltak az üzleti életnek, egyrészt praktikus, másrészt protokolláris funkcióik miatt. Természetesen a nyomtatott névjegykártyák nem tűntek el, sokan most is használják az üzleti, társadalmi érintkezés során azokat, bár kétségtelen: úgy tűnhet, mintha végleg leáldozóban lenne nekik. Különösen a koronavírus-járvány idején csökkent azok jelentősége. Az előrejelzések alapján valójában arról lehet szó, hogy a névjegykártyák a papíralapúságról a digitális formára váltanak.

Azaz a nyomdában készült cédulákat felváltják az USB csatlakozóval ellátott adathordozók, de még inkább az úgynevezett NFC csipes technológiájú névjegykártyák. Utóbbiak hasonló elven működnek, mint a mobiltelefonnal való fizetés bankkártya nélkül (az előzetesen összerendelt bankkártyával). Nincs szükség a frissen megismert üzleti partner adatainak manuális mentésére, azokat a technológia révén azonnal menteni lehet. Most már applikációk is rendelkezésre állnak digitális névjegykártyák készítésére és cseréjére. Az előrejelzések szerint a digitális névjegykártyák piaca jelentősen nőni fog a következő években.

A 2023-as 164,95 milliárd dolláros mértékről a mostani elemzések szerint 2032-re 389,3 milliárd dollárra nő globálisan. Ez közel 10 százalékos mértékű átlagos bővülést jelent évente. Arról egyelőre nincs hír, hogy bárki megkezdte már a fizikai adathordozón megjelenő névjegykártyák gyűjtését egy reménybeli új világrekordért.