Megdöbbentő, hogy néz ki a Sátán Palotája

A Hamilton-palota

Fotó: Wikipedia

Van Hoogstraten talán leglátványosabb öröksége a félig befejezett Hamilton-palota, amelynek az építését 1985-ben rendelte el a kelet-sussexi Uckfield közelében. Ezt azonban soha nem fejezték be, jelenleg lakatlan. A Guardian szerint Bermuda fővárosáról kapta a nevét, ahol van Hoogstraten szintén rendelkezik ingatlannal. Ez a kúria nagyobb, mint a királyi család Buckingham-palotája, és közepén egy nagy rézkupola található.

A palotában van egy van Hoogstratennek szánt mauzóleum is, ami az angol törvények szerint biztosítaná, hogy az ingatlan az ő tulajdona maradjon a halála után is. Úgy tudni, hogy az épület adott volna helyszínt a férfi műgyűjteményének is.