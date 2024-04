Nem fogynak a jegyek Jennifer Lopez koncertjeire

A turné a tervek szerint júniustól augusztusig tart majd Észak-Amerikában, de a hírek szerint már nem a legújabb albuma ennek az apropója, hanem a legjobb slágereinek felidézése - tehát a körút a Greatest Hits Tour nevet kapta. Jennifer Lopez közösségi posztjai szerint korábban a fellépésekre "This Is Me... Live" címen hivatkoztak, ezt változtatták most át "This Is Me... Live | The Greatest Hits"-re.

A hivatalos jegyértékesítő portál, a Ticketmaster ülőhelytérképe szerint még két hónappal az értékesítés megkezdése után is rengeteg jegy kapható, eddig úgy tűnik, hogy a New York-i Madison Square Gardenben megrendezésre kerülő fellépés sem lesz telt házas augusztus 16-án és 17-én sem.