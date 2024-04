Nem találja ki, miből készülhet hamarosan a csokoládé

A helyben beszerzett bab ellenőrzött erjesztési folyamaton megy keresztül, hogy létrehozzák a kakaóízt. Ezt követően szárítják, majd pörkölik és porrá őrlik, amit azután a csokoládétermékek előállításához használnak fel – legyen szó csokoládéról, fondantról vagy forró csokoládéról. A csokoládé előállításához természetesen egyéb összetevőket is használnak: zsírokat, cukorlecitint, tejport.

Az ötlet talán őrültnek tűnik, de a jelenlegi ágazat fenntarthatatlan, és nem is elsősorban az emberi jogi aggályok miatt, hanem mert a kakaóbab termesztése a klímaváltozás következtében csökkenni fog.

Már most is emelkedik a kakaó ára, de ha kevesebb lesz belőle, az olcsóbb kakaós szeletek ára is az egekbe szökne. Vagyis szükség lehet az alternatívákra.