Primark üzlet nyílik májusban Budapesten, megvan a pontos dátum!

Arról is beszámoltunk, hogy a budapesti üzlethez már egy ideje toborozzák az új munkaerőt, a korábban meghirdetett pozíciók betöltéséhez elengedhetetlen volt az angolnyelv-tudás, illetve azt is megírtuk, hogy még most is keresik a munkatársakat.

Már jóval a divatlánc magyarországi üzletnyitásának bejelentése előtt a Primark nevében különböző csaló oldalak jelentek meg,

ahol a cég termékeit hirdették. Cikkünkre a Primark a következőket reagálta: „Aggodalommal töltenek el bennünket a hamis webhelyekről szóló hírek, és azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy ne osszák meg személyes adataikat ismeretlen harmadik felekkel az interneten. Magyarországon jelenleg nincs weboldalunk, és nem kínálunk Primark-termékeket harmadik félen keresztül online értékesítésre.”