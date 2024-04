Kiderült, mennyit kell fizetnie apjának a folyamatosan pucérkodó Britney Spearsnek

Habár Britney Spears 2021 őszén felszabadult a több mint egy évtizedig tartó gyámsága alól, édesapjával, Jamie Spearsszel egészen a múlt hétvégéig tartott a jogi csatározás. Mint ismeretes a popcsillag 2008-ban került apja gyámsága alá.

A Baby One More Time-mal berobbant kétgyerekes sztár 13 évig semmiről sem dönthetett apja jóváhagyása nélkül,

ez a pénzügyek mellett a teljes életére kiterjedt, az orvosi kezelésére, és a háza elhagyására is. Britney Spears-t akarata ellenére kényszerítették erős gyógyszerek szedésére, valamint előírták, hogy fogamzásgátlót használjon, és ha mindez nem lenne elég, azt is megmondták neki, hol és mikor lépjen fel, kinek és mit nyilatkozhat, ez utóbbi a közösségi portálokon való megjelenésére is vonatkozott.

Britney Spears fellépés közben

Annak ellenére, hogy Jamie Spears már évek óta nem gondnoka lányának, azt a bíróságon jelezte, hogy igényt tart arra a több mint 2 millió dolláros pénzösszegre, amit a pereskedés során az ügyvédi irodáknak és jogi képviselőjének kellett kifizetnie. A People híre szerint a feleknek április 25-én a Los Angeles-i bíróságon sikerült megegyezniük, és ezt a felperes és alperes jogi képviselői is alátámasztották. A TMZ információi szerint Britney Spears végül kifizeti apjának a több mint 2 millió dollárról szóló követelést.

A döntést Britney sikerként könyvelheti el, hiszen többé nem kell bíróságra járnia, sőt az alapvető jogai és polgári szabadságjogai is helyreálltak.

Britney Spears - mint minden egyes gondolatát - erről a döntésről is megosztotta véleményét hivatalos Instagram-oldalán. "A családom folyamatosan zaklat és bánt engem. Nem volt és valószínűleg soha nem is lesz igazságszolgáltatás! Hiányzik az otthonom Louisianában, minden vágyam, hogy odalátogathassak, de ezt is megtiltották nekem."

Az énekesnő és apja közötti pereskedésről dokumentumfilm-sorozat is készült, a gyámságának időszakáról pedig maga a sztár írt egy memoárt A bennem lévő nő címmel. Britney azt állította, hogy édesanyja, Lynn 2019-ben kidobta a gyerekkori játékait, és semmit sem tett a lányáért, apja pedig szinte tárgyként kezelte őt.

