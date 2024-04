Rendkívüli bejelentést tett az egyik élelmiszer-üzletlánc

Nemcsak a 2024. június 30-ig meghosszabbított Árstop EXTRA promóció kínálata, de egyéb kezdeményezések is támogatják a SPAR és INTERSPAR üzletekben a spórolást. A MY SPAR applikáció kuponkedvezményei hétről-hétre frissülnek, ami mindig újabb és újabb termékek esetében kínál kedvezőbb árakat. A SuperShop kártya pedig további megtakarítást tesz lehetővé, nemcsak azért, mert egyes cikkekhez így olcsóbban juthatnak hozzá a vevők, hanem azért is, mert vásárlásaik során pontokat gyűjthetnek, amelyeket később a pénztárnál beválthatnak. További információk ide kattintva érhetők el.