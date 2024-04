Rengeteg pénzbe fog kerülni a Baltimore-ban történt hídomlás

A híd összeomlása nem várt pénzügyi nehézséget jelent a hosszabb távú gazdasági folyamatok sérülése mellett. Az összeomlott hidat mindenképp újjáépítik, ám arra az előzetes becslések szerint legalább 800 millió dollárt kell majd fordítani.

Ennek az összegnek a többszörését emésztik fel a biztostási szerződések alapján fizetett kártérítések. Nem csak a közvetlen kikötői károk miatt kell ezeket az összegeket kifizeni a biztosítóknak, hanem arra is készülni kell, hogy szállítmányozó, kereskedő cégek is kárigényt nyújtanak be kieső bevételeik kapcsán, akár a kikötőt üzemeltető cégnek, akár a hajózási társaságnak.

Az amerikai Országos Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) képén a hivatal szakértõi vizsgálódnak a baltimore-i Francis Scott Key híd acélszerkezetének roncsai alá szorult Dali konténerszállító hajón 2024. március 27-én

Fotó: Peter Knudson / .MTI/AP/NTSB

Pontos összesítés még nincs, de előzetes becslések szerint