Jó hír érkezett: a Standard and Poor's megerősítette hazánk besorolását

A pénzügyminiszter elmondta:

a hitelminősítő szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre már 3% felett bővülhet, ezzel az uniós rangsor élmezőnyébe kerül.

Az elemzés arra is rámutat, hogy Magyarország továbbra is vonzó célpont a befektetések számára, a munkanélküliségi ráta tovább javulhat a következő években, a folyó fizetési mérleg többlete hosszabb távon is fennmaradthat. Elismerően írnak a magyar bankrendszer stabilitásáról, valamint az államadósság kedvező szerkezetéről, annak biztonságos finanszírozásáról is - ismertette Varga Mihály.

Magyarországot az elmúlt évek válságai ellenére mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja, és két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint az elmúlt évtized elején

- mondta a pénzügyminiszter.

