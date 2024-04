Szexképek kerültek fel a internetre Taylor Swiftről

Habár már most is illegális a deepfake pornóvideó beleegyezés nélküli megosztása - az elkövetők börtönbüntetésre számíthatnak -, újdonság azonban, hogy már az ilyen jellegű képek készítése is bűncselekménynek számít majd az Egyesült Királyságban. A deepfake pornójellegű médiatartalmakat terjesztőket ezek alapján tehát már kétféle bűncselekménnyel is megvádolhatják, ami súlyosbíthatja a kiszabható büntetés mértékét.

Laura Farris brit parlamenti képviselő ezzel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta: "Teljes mértékben elfogadhatatlan a hamisított szexuális képek készítése, függetlenül attól, hogy megosztják-e azokat. A most bejelentett törvénymódosítás erről küld a bűnözőknek egyértelmű üzenetet."