55 év felett is szívesen küldenek magukról pucér fotókat a magyar

A tinédzserek internethasználati szokásairól már három alkalommal is készített felmérést a Be Social digitális ügynökség, most pedig az 55 felettiek online jelenlétét vizsgálták. A ‘Szeniorok a neten’ felmérésből kiderül, hogy bár a klasszikus média még sokkal jobban jelen van a mindennapjaikban, mint a fiatalabb generációknak, de már helyet kér magának a közösségi média, a chat és a streaming is.

Van olyan online csatorna, amivel már több időt töltenek, mint amennyit a hagyományos médiára szánnak.

A válaszadók több mint egyharmada napi 3-4 órát tölt online, minden hatodik pedig 4 óránál is többet. A napi tevékenységeiknél a Facebook szerepel az első helyen, csak ezután jön a tévénézés és a különböző családi programok, amiket a portálok olvasása, a YouTube-on videók nézegetése, chatelés, és podcast hallgatása követ

– foglalja össze a kutatás eredményeit Forgács Mariann közösségimédia-szakértő, a BeSocial ügyvezetője.

Felmérték a szenior korosztály internetezési szokásait (illusztráció)

Fotó: 123RF

Ha csak egyetlen platformot használhatnának, akkor a válaszadók közül a legtöbben (59,7 százalék) a Facebook mellett tennék le voksukat, egynegyedük (24,37 százalék) pedig a Messengert választaná, míg minden tizedik 55 év feletti válaszoló (10,4 százalék) a YouTube-ot priorizálná.

A korosztály online nyitottságát jól jelzi az is, hogy megkérdezettek 30 százaléka már használja a TikTokot, minden tizedik szenior naponta felkeresi ezt a platformot.

Lelkes látogatói az Instagramnak is: a válaszadók 47 százaléka van ott jelen több-kevesebb rendszerességgel. A szeniorok 60,03 százaléka egyre nagyobb lelkesedéssel figyelemmel kíséri a magyar nyelvű podcast adásokat is. Az erotikus tartalmak sem kerülik el ezt a korosztályt. Ha a tinik esetében ijesztőnek hatott, hogy 60 százalékuk kapott már interneten erotikus fotót, a szenioroknál inkább csak érdekesen hangzik, hogy

közel egyharmaduk (31,9 százalékuk) volt már címzettje szexuális tartalmú üzenetnek

– derül ki a kutatás eredményeinek ismertetéséből.