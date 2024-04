Ön hajlandó lenne betartani ezt a szigorú 32 oldalas házszabályt, hogy ebben a gyönyörű házban éljen?

Nagy-Britannia legszigorúbb társasházában, a Calthorpe Estate-ben egy 32 oldalas szabálykönyv uralkodik a lakók felett. Ha bárki Brum előkelő negyedében szeretne élni, és ezt a társasházat választja, a beköltözés pillanatában a kezébe nyomják a 32 oldalas vaskos házszabályzatot, aminek minden egyes pontját nagyon szigorúan be is kell tartani.

És akkor lássuk az egyes pontokat:

Szívesen szellőztetné a szennyest vasárnap? Gondolja újra! Ez itt szigorúan tilos.

Könnyen ápolható műgyepről álmodik? Erre itt ne is számítson!

Ha itt lakik, eszébe se jusson kint hagyni a szemeteskukákat; azoknak rejtve kell maradniuk.

A fából készült fészerek, üvegezett üvegházak és más hasonló kerti építmények a hátsó kertben legfeljebb 2 m széles x 3 m hosszú x 2,1 m magasak lehetnek.

A korlátokat és/vagy kapukat egyszínűre (lehetőleg feketére) kell festeni, és kerülni kell a túlságosan dekoratív elemeket.

A behajtó és a parkolóterület méretének arányosnak kell lennie a kert területével.

Csak mini parabolaantennák engedélyezettek, és azokat feltűnésmentesen kell felszerelni, biztosítva, hogy ne legyenek láthatók az útról vagy közterületről. A parabolaantenna felszereléséhez kérelmet kell benyújtani a társasház vezetőségéhez.

És ezek csak random kiválasztott példák a kézikönyvben található szabályzatok közül.

De ez nem csak a szabályok betartásáról szól, mivel ennek a nagy odafigyelést igénylő életmódnak ára van. A lakóknak még a tetejébe éves díjat is fizetniük kell azért a kiváltságért, hogy Edgbaston eme exkluzív részén lakhatnak, amely Harborne és Quinton területére is átnyúlik.

Howard Scriben, aki már hat éve lakik ebben a társasházban, kissé furcsának találja az egészet, különösen az éves díjat. Az 50 éves férfi szerint meglehetősen furcsa, hogy megveszünk egy lakást, ami aztán a saját tulajdonunk lesz, és még ezt követően is fizethetünk rá a rezsidíjakon felül ilyen teljesen felesleges díjat. Ha pedig valaki netán elfelejtené ezt az éves díjat befizetni, akkor nagyon ráfázhat, mert busás késedelmi pótlékot számítanak fel. A vicces az egészben, hogy a lakók nem is tudják pontosan, hogy mire fordítják ezt az éves díjat. Többen karbantartási költségeket sejtenek mögötte, de ilyen díjat már fizetnek rendszeresen a helyi önkormányzatnak. Fura az is, hogy ha a lakók közül valaki bármiféle felújítást szeretne végeztetni az otthonában, akkor nemcsak az önkormányzattól kell erre engedélyt kapnia, hanem a társasháztól is. Ez utóbbi díja 300 font (mintegy 137 ezer forint).

A Principle Estate Management, amely a Calthorpe-ot üzemelteti, azt nyilatkozta, hogy a társasház kézikönyve segít megőrizni a birtok varázsát.

A lakók kézikönyvének elején található nyilatkozat így szól: A Calthorpe Estatesnél mindig is arra törekedtünk, hogy megőrizzük a környék integritását és báját, és hogy olyan minőségi környezetet biztosítsunk, ahol az emberek szívesen élnek.