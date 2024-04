Sztárok, akik hatalmas adóssággal és szintre tönkremenve haltak meg

Marvin Gaye a soul hercegeként került a legendák közé, egészen kisgyerekkorától kezdődött tragikus sorsú életéről az Origo is beszámolt. Tehetségére egy menedzser figyelt fel, aki szerződtette őt a híres Motown kiadóhoz. Gaye jellegzetes stílusát csak negyedik kislemezével találta meg, közben háttérzenészként a soulzene olyan legendáit kísérte, mint Stevie Wonder, a Supremes, a Martha and the Vandellas. A slágerlisták élvonalába a Hitch Hike című dalával tört be (ezt később a Rolling Stones is feldolgozta), a Top Tenbe először 1963-ban a Pride and Joy került be. Ezután sorra gyártotta a slágereket - az ő nevéhez kötődik például az Ain't No Mountain High Enough, amit később Diana Ross is feldolgozott. Karrierje során gyakran volt depressziós és kábítószerezett is. Később szakított a Motown kiadóval, és önállóan aratta a legnagyobb sikereit: pályafutása csúcsára érkezett Gaye esténként tízezer dolláros gázsiért lépett fel. Az 1970-es évek végére azonban egyre nagyobb adótartozást halmozott fel, az adóhivatal elől évekre Angliába költözött. Annak ellenére, hogy a Billboard 100 listavezetője lett, és az American Music Awardson kívül két Grammy-díjat is nyert, a kokainról soha nem tudott leszokni, és paranoiás is lett. Elkezdett gólyóálló mellényt hordani, és fegyvert is tartott magánál, mert attól rettegett, hogy valaki meg akarja őt ölni. Végül ez be is következett, de ott, ahol a legkevésbé számított volna rá. Hazaköltözött a szüleihez, de apjával nem tudott kibékülni, aki 1984. április 1-jén (egy nappal az énekes 45. születésnapja előtt) egy heves vita után mellkason lőtte őtazzal a puskával, amelyet fia adott neki karácsonyra. Habár 300.000 dollár tartásdíjjal is tartozott feleségeinek, nem került teljesen csődbe, mert halála után a zenéiből megszerzett jogdíjakból sikerült kifizetni az adósságait.

