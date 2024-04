Mutatjuk a hatékony diéta elengedhetetlen hozzávalóit

A tavaszi megújulás jegyében tehát fontos sok ilyen zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, mert ezek mind tele vannak vitalitást és egészséget nyújtó vitamonokkal is. A zöld színű zöldségek például gazdagok K és K2 vitaminban. Ezek a sóska, az uborka, a fejes saláta és a brokkoli tipikus tavaszi zöldségek. A C-vitaminban is bővelkedő sóska már kora tavasztól kapható, az uborka pedig amellett, hogy fiatalítja a bőrt, kiváló A-, C- és B-vitaminforrás is. A fejes saláta C- és B-vitaminnal, valamint foszforral és vassal dúsított, ami tökéletes regenerálódást biztosít a téli hónapok során kissé megroggyant szervezetnek. A brokkoli az általános immunerősítésben játszik kulcsfontosságú szerepet. A krémlevesnek is kiváló zöldségfajta magas kálium, kalcium, cink, foszfor és magnézium tartalma mellett kitűnő A-, E- és C-vitaminforrás is.

A sóska egyébként nem is zöldség, hanem növény, amely Európában, Amerikában és Ázsiában őshonos, jellegzetes savanykás ízét magas oxálsavtartalmának köszönheti. A sóskafőzelék friss sóskából a legfinomabb. Ennek elkészítése rendkívül egyszerű, összetevőinak listája is szerény, csupán