Így lehet olcsó szuper helyre szóló jegyet szerezni Taylor Swift Eras koncertjeire

Taylor Swift júniusban az Egyesült Királyságba érkezik, ahol több koncertet is fog adni a világszenzációt jelentő Eras turnéja keretében. Habár a jegyárak brutális nagyságrendűek (akár ezer fontot is kérhetnek érte), a Mirror kiderítette, hogyan lehet jóval olcsóbban, 251 fontért ( 114,5 ezer forintért) hozzájuk jutni, amik bónuszként még fantasztikus helyre is szólnak, jó rálátással a színpadra.

Taylor Swift az Eras Turné egyik dalát énekli

Fotó: Wikipedia