Taylor Swift és a TikTok háborúja az egész zeneipart felkavarta

és még sorolhatnánk. A vita az anyagiak, a jogdíjak körül robbant ki. A jogdíj alatt itt az az összeg értendő, ami egy-egy zeneszám használata után a kiadónak és előadónak jár.

Taylor Swift az Eras Turné egyik dalát énekli

Fotó: Wikipedia

A Universal Music kifogása a szerződés meghosszabbítására az volt, hogy szerinte (és ezt nyílt levélben is megírta) a közösségimédia-platform kínai tulajdonosa, a ByteDance egy zenére épülő felületet hoz létre, miközben távolról sem fizet elegendő pénzt a zenészeknek érte. Ezt bizonyítja, hogy csak a TikTok bevételének egy százalékát fordítják jogdíjak kifizetésére, más közösségimédia-platformok ennél jóval többet fizetnek. Amikor a Universal Music kihátrált a TikTok mögül, vitte magával az összes hozzá tartozó előadót is, ami azt jelenti tehát, hogy egyik a kiadóval együttműködésben lévő énekes dalát sem lehet lejátszani ezen a közösségi platformon, sőt az összes érintett előadó itteni oldalát is eltávolították. Így tehát például Rihanna és Ariana Grande dalai a TikTokon szintén elnémultak - ahogy Taylor Swift is átmenetileg erre a sorsra jutott.