Teljesen felújítják Michael Jackson magánvidámparkját

Neverland-et 2005 óta ette a gyom, egyre inkább lepusztult, játékai szinte romos állapotba kerültek, de most egy időre ismét felpezsdül itt az élet. A birtokot Michael Jackson 1988-ban vásárolta meg, az érte fizetett összeg azóta sem került nyilvánosságra. A sztár magánéletének védelme érdekében ezt valójában egy tröszt vásárolta meg, amelynek Jackson ügyvédje, John Branca és könyvelője, Marshall Gelfand volt a vagyonkezelője. A megállapodást később, 1988 áprilisában Jackson felbontotta, és ő lett az ingatlan végső tulajdonosa. A sztár ezt használta otthonául is, ahol a vidámpark mellett állatsimogató is van.

A birtokhoz három vasút is tartozott: egy "Neverland Valley Railroad" nevű, az édesanyjáról Katherine-nek elnevezett gőzmozdonnyal és két kocsival. A másik egy C. P. Huntington replika volt mozdonnyal. Az egyedi gyártású magán elektromos vonatot Jackson saját gyerekei számára vásárolta. A vonatot Neverland udvarán állították fel a főépület mögött, és 30 méteres sínpályával rendelkezett. A ranch-en csak a főépület 1.000 négyzetméter alapterületű, emellett több vendégház, 50 férőhelyes moziterem, életnagyságú vasút, vidámpark, állatkert és medence is helyet kapott a területen. Három elefánt, hat zsiráf, nyolc aligátor, négy tigris, egy medve, majmok, kígyók és más egzotikus állatok éltek a birtokon. A vidámpark része elképesztő mennyiségű játékot tartalmaz, van itt körhinta, óriáskerék, kalózhajó, hullámhinta, szupercsúszda, dodzsem és játékterem is.