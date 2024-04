Több millió forintos esküvőn vette magát feleségül egy nő

A floridai születésű nő, aki 4.000 dollárt költött a saját esküvőjére, ragaszkodik ahhoz, hogy nem nárcisztikus, csupán magabiztos - annak ellenére is, hogy sokan kritizálják. A lány az esküvője előtt indult el az önszeretet útján, olyan fontos döntéseket hozott meg, amikkel jelentősen javítani tudott a közérzetén, leszokott az alkoholról, és pszichológushoz kezdett járni, és egyre jobban elmélyedt önmaga megismerésében is. Habár még a koronavírus világjárvány előtt szerette volna megtartani az esküvőjét, de erre 2022-ig várnia kellett.

Az esküvői szertartás nagyon érzelemdús volt, a menyasszonyt az unokaöccse kísérte az oltárhoz, ahol egy tükör segítségével mondhatta el a fogadalmakat saját magának, majd a tükörképével váltott szerelmes csókot. Támogató családja és barátai együtt ünnepeltek vele.

A lagziról készült videót utóbb az internetre is feltöltötte, ahol rengeteg kritikát kapott. Sokan azzal vádolták, hogy nárcisztikus, és csak azért házasodott össze saját magával, mert más úgysem venné el őt. A lány azonban nem foglalkozik a negatív véleményekkel, most arra összpontosít, hogy szeresse önmagát, és azt sem tartja kizártnak, hogy majd egyszer igazi társra is lel.

