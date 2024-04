Több millió forintot keres havonta a gyönyörű modell, pedig nem is létezik

Lily Rain már most havonta körülbelül 20.000 dolláros bevételt termel a Fanvue számára, ami hamarosan ennek akár a többszörösére is nőhet, ahogy a mesterséges intelligencia egyre elterjedtebbé válik. Will Monange, a Fanvue vezérigazgatója és alapítója azt állítja, hogy a Fanvue bevételének 15 százalékát az MI alkotók adták, ami 100 százalékos növekedés az előző hónaphoz képest, és a határ a csillagos ég!

Forrás: Oddity Central