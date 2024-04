Tovább harcolnak az európai gazdák Brüsszel ellen

A német gazdaság válságban

A német gyári rendelések februárban 10,6 százalékkal zsugorodtak az előző év azonos hónapjához képest. Sovány vigasz, hogy havi szinten 0,2 százalékos növekedésről számolt be a német statisztikai hivatal. Az utóbbi esetében a belföldi megrendelések másfél százalékkal nőttek, miközben a külföldi megrendelések 0,7 százalékkal csökkentek. Ez Magyarország szempontjából is kedvezőtlen hír, ugyanis Németország az első számú kereskedelmi partnerünk, így a német ipar gyengélkedése a magyar gazdaságot is hátráltathatja.

A bérek emelkedése és az infláció csökkenése a fogyasztók vásárlóerejét hatékony fegyverré tehetné a recesszió ellen, azonban ennek hatása valószínűleg csak 2025-ben lesz majd látható.